В Приватбанке произошел масштабный сбой

Сегодня вечером, 13 сентября, у системного государственного Приватбанка произошел аварийный сбой, который был найден и исправлен технической службой банка. Об этом сообщила руководитель PR-департамента Приватбанка Инна Музычук в Facebook.

«Два дня хороших новостей от банка для космоса оказалось много, и на вечер пятницы 13-го случилась авария. Уже нашли, исправили, починили, сейчас все будет работать корректно. Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, мы и сами переживаем, это действительно чрезвычайная ситуация, но уже все под контролем», – сообщила Музычук.

Она также разместила информацию о том, что технические службы Приватбанка восстанавливают стабильную работу процессинга. «Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановлении стабильной работы сети безналичных операций», – говорится в сообщении.