Чтобы росли украинцами: Школе прифронтовой Красногоровки нужны вышиванки (Фото)

Учителя и родители школы № 2 в прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) просят украинцев прислать для учащихся 1-х и 7-х классов вышиванки. Об этом говорится в ряде обращений на Facebook-странице красногоровской ОШ № 2.

Город не просто находится в зоне проведения Операции объединенных сил, он непосредственно примыкает к линии фронта. Здание школы очень пострадало в ходе боевых действий.

Но в этом году здание было восстановлено, и дети пришли в полностью обновленную школу.

Просьбы о вышиванках публикуются на странице школы в Facebook с начала лета. И украинцы откликаются – кто-то присылает их почтой, кто-то перечисляет деньги. Благодаря помощи к празднику Первого звонка удалось обеспечить вышиванками часть детей. Сейчас острая необходимость в данной национальной одежде у учащихся 1-х и 7-х классов.

«Дорогие друзья, при вашей поддержке было закуплено очень много вышиванок, с большой радостью в нашу Новую украинскую школу пришло 24 первоклашки к очень-очень хорошему классному руководителю. А также пришли еще дети из других школ. То есть нас становится больше. В этом году прибыло около 90 детей. Просим вас, украинцы, помочь приобрести вышиванки первоклашкам и для 7 класса,», – говорится на соцстранице школы.

Здесь же дополняется, что нынешним семиклассникам вышиванки покупали еще в 5-м классе, естественно, дети из них выросли. Но их вышиванки перешла «по наследству» нынешним учащимся 5-х классов. «Но 7 класс остается без одежды», – отмечают учителя.

Они акцентируют, что дети одевают вышиванки на все праздники, «это очень важно для нас и нашей школы». «Дети с радостью одевают и любят украинскую одежду. Наша школа будет очень благодарна каждому украинцу за помощь школьникам. Дети – это будущее Украины, поэтому мы делаем все возможное, чтобы они росли украинцами»

О том, как передать вышиванки или средства на них, можно узнать на Facebook-странице ОШ № 2.