Выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, – Пристайко

Выборы на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской и Донецкой областей должны состояться при условии освобождения этих районов от Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на одном из телеканалов, сообщает «РБК-Украина».

«Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020 года, чтобы оккупант ушел из нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша с вами задача сделать так, чтобы это время приблизилось», – заявил глава МИД.

Он отметил, что выборы могут быть проведены на территории Луганской и Донецкой областей только при условиях безопасности на избирательных участках. «Чтобы был допуск партий, допуск медиа, чтобы была безопасность на участках, чтобы люди честно могли сделать свой выбор, кто должен представлять их в местных общинах», – подчеркнул Пристайко.

Напомним, что Вадим Пристайко ранее заявлял, что местные выборы в Украине могут пройти одновременно и на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

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