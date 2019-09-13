В Москве нас кинули на 20 тысяч: В «ДНР» сняли первый художественный фильм (Фото, видео)

В «ДНР» сняли первый художественный фильм в стиле фэнтези. Двухчасовая лента называется – «Замысел». Об этом сообщает «республиканская» газета.

Отмечается, что создали ее непрофессионалы на студии «Донфильм».

Фильм еще почти никто не видел. Его создатели выложили в интернете 2-минутный трейлер, из которого совершенно не понятно, о чем лента.

Синопсис фильма также не добавляет понимания сути картины: «Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы, попадает в странное место, в котором обитают Смыслы, – в Вышний Ярус, надстройку над миром, управляющую всем внизу. Он встречает проводника, стремящегося добраться до некоего Источника и "подкрутить" – чтобы внизу все устроилось правильно и прекратились мучения людей. Идущие встречают различных персонажей, блуждающих по Ярусу в поисках смыслов. Мальчик становится объектом борьбы противостоящих сил и узнает о событиях, ожидающих мир».

«Несмотря на то что в фильме отсутствует прямое упоминание России, речь именно о ней. В намеках и подсказках – о строительстве последнего планетарного проекта, идущего на смену отыгравшим свои роли Коммунизму и Либерализму», – говорится в аннотации к «Замыслу».

В материале газеты отмечается, что скорее всего, на создателей кино оказали влияние кинотрилогия Джексона «Властелин колец», «Дозоры» Бекмамбетова, «Сталкер» Тарковского и другие фэнтезийно-притчевые фильмы.

Хотя сами авторы утверждают, что их фильм ни на что не похож. Даже затруднялись определить его жанр, в конце концов, решили назвать трагедией-гротеском. «Когда мы обсуждали наше кино в своем кругу, то сошлись во мнении, что оно перекликается разве что с фильмами Тарковского. Но у него все происходит медленно, а тут сюжет довольно динамичный», – сказал Игорь Рылеев, помощник режиссера и сценариста.

Сам же автор сценария фильма, режиссер и автор музыки – некий Дмитрий Зодчий – категорически отказывается давать интервью СМИ. Известно лишь то, что он родом из Тореза, жил в Донецке, но сейчас обитает в российском Ростове-на-Дону. Профессионального режиссерского образования у него нет, но есть какие-то режиссерские навыки. «Замысел» – первый крупный кинопроект Зодчего.

Вообще, он задумал кинотрилогию. Нынешний «Замысел» – это только ее первая часть. Когда начнутся съемки второй, пока неизвестно. На них сначала надо найти деньги.

Как говорит Рылеев, снимали кино участники проекта, в основном, за свои личные деньги, «лишь один небедный человек со стороны, которому понравилась идея, дал некую солидную сумму».

Съемки шли в «ДНР» с августа 2016 по декабрь 2017 года, в основном – в квадрате между Макеевкой, Енакиево, Шахтерском и Харцызском, так как здесь много необычных пейзажей, в том числе горных. Например, в Зуевке, Зугрэсе, возле станции Монахово и поселка Сердитое.

На людей с камерами местные жители реагировали по-разному. «Бывало, что местные жители думали, что мы какие-то шпионы, и вызывали силовиков. Один раз нам с ними довелось столкнуться, но мы объяснили, что снимаем фильм – и все обошлось», – рассказал Рылеев.

Участники проекта сами создавали декорации из подручных материалов. Нашли в Донецке швею, которая шила костюмы для актеров.

В съемках было задействовано около 50 человек, все они – непрофессиональные актеры. Были люди не только из Донбасса, но и из России – из Курска, Воронежа и даже Сибири. А один из актеров живет в столице Чехии Праге. Актеров находили как среди знакомых, так и на улицах, и в интернете – предлагали сняться тем, чей типаж понравился и подходил для фильма.

Были в съемочной группе и профессионалы – оператор, звукорежиссер и некоторые другие специалисты.

После окончания съемок еще больше года шел монтаж фильма и его озвучивание. В разных городах искали специалистов по компьютерной графике. «Один раз нас кинули на 20 тысяч – взяли аванс, а работу не сделали. Это были графики из Москвы. Причем цинично заявили, что могли бы кинуть и на большую сумму, но раз мы из воюющего Донбасса, то сделали нам "скидку"», – вспоминает помощник режиссера

Полностью закончили работу над фильмом зимой нынешнего года. В феврале устроили в Донецке закрытый показ для своего узкого круга людей. В «ДНР» авторы почему-то демонстрировать ленту в кинотеатрах не хотят. Рассчитывают сначала на показы в России, а потом выложат в интернет.

Напомним, ранее в «ЛНР» также сняли первый художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. Подготовительная работа над лентой началась в ноябре 2016 года, а сами съемки длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

В «Ополченочке» были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода Дрюк на украинскую сторону.

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