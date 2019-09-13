Нормандский формат: Украина ищет новое время для встречи

Украина ищет новое время для встречи в Нормандском формате, чтобы встретиться с российской стороной и обсудить вопросы безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из каналов, передает «УНН».

«Такая встреча (в "Нормандском формате", – ред.) планировалась в ближайшее время. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы сейчас ищем новое время, а место останется то же. Зеленского в первую очередь интересует обсуждение проблемы, связанные с безопасностью, как завершить обстрелы, как отвести войска и создать успешные условия для проведения дальнейшей работы», – сказал Пристайко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате.