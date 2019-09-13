Всех на всех: Пристайко заявил о скором обмене

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Украиной и Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на одном из телеканалов, сообщает «Интерфакс – Украина» .

« И эта параллельная работа проходит по освобождению "всех на всех". Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки ... Специальные группы людей работают каждый божий день – и ночью, и днем ​​для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, опять-таки, ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят», – сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают возможности нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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