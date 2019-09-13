«Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск при «ЛНР» превратился в город пенсионеров (Фото)

Неподконтрольный украинской власти Суходольск из шахтерского городка при «ЛНР» превратился в город пенсионеров, передает «Радио Свобода».

Суходольск находится в глубоком тылу – между российской границей и Луганском. Разбитые дороги, безработица и заброшенные квартиры.

Местные жители на себе проверяют, как коммунальщики «ЛНР» отремонтировали городские дороги. Говорят, что автомобиль прыгает, как на стиральной доске. «Может асфальта не хватило, видимо, экономить надо. Бросили, просто бросили!» – комментирует жительница Суходольска.

Дороги шахтерского городка, еще до войны разбитые большими грузовиками, летом 2014 окончательно «добила» российская военная техника. Суходольск граничит со стратегической трассой «Изварино – Краснодон – Луганск», по которой 5 лет назад шел трафик российского вооружения.

В августе 2014-го город серьезно обстреляли: погибли 5 человек, в том числе ребенок. «Из подъезда шли, руками от осколков прикрывались», – рассказывают на архивных кадрах пострадавшие.

В последние годы линия фронта далеко от Суходольска, поэтому здесь тихо. Людей на улицах немного. Во дворах – одни пенсионеры.

«С войной, конечно, хуже стало, чем до войны было. До войны было, но не так. То можно было мириться. А сейчас вообще невозможно. Молодежь ужасная! Пьяницы, дебоширы, хотя бы собирали их – на лесоповал отправляли бы! Работать не хотят, дармоеды! У меня внучка – и та тунеядка! А потому что нет хорошего руководителя, чтобы собрать их всех и отсюда прочь убрать», – возмущается пожилая местная женщина.

Впрочем, судя по состоянию полупустых суходольских многоэтажек, людей из города действительно – как убрали.

«36 квартир в подъезде – в 18 только живут. Остальные – брошенные», – сетует пенсионерка Ольга Антоновна по поводу своего дома. У пенсионерки кухню не раз затапливало – течет стояк в заброшенной квартире сверху.

Много заброшенных многоэтажек. Квартиры пустуют, окна – без стекла, двери – настежь. «Я кошку свою искала, там все двери раскрыты на девятом, в любую заходи!», – рассказывает жительница дома.

Внутри – грязь и разруха. Из окон видны такие же полузаброшенные многоэтажки. А с балкона – ветка железной дороги с пустыми «товарняками».

«Нам больно за родной город, ведь бюджет выделяется… На Луганск идет все», – рассказывают женщины.

Соседка Ольги Антоновны уверена, что местные чиновники все разворовывают: «Сюда тоже миллионы отпускают. Но где они? Смотришь, уже здесь не живет, уже у него дом! Где он купил? Как во власти побыл – все! Уже он миллиардер! Где деньги? Так с людей деньги».

5 лет депрессивный Суходольск живет под контролем «ЛНР». Молодежь понемногу выезжает отсюда в поисках работы. Остаются пожилые люди.

«Мы жили в СССР, мы жили в Украине, а теперь – где мы живем?! Мы задаем вопрос, а сами не можем ответить. Кто мы такие? Сепаратисты или кто? Вот кто мы такие?», – риторически спрашивает пожилая женщина.