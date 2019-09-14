На границе «ЛНР» с Россией появились заграждения из колючей проволоки

Во временно неконтролируемом пункте пропуска вблизи села Новоборовицы (Должанский район, Луганская обл.) на границе с РФ установлены заграждения из колючей проволоки. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Уточняется, что осуществляя мониторинг в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи н.п.Новоборовицы (79 км к югу от неподконтрольного украинской власти Луганска) в течение примерно 15 минут, наблюдатели не зафиксировали передвижения пешеходов в обоих направлениях.

«Команда СММ зафиксировала недавно установленное заграждение из колючей проволоки на восточном крае пограничного перехода, ведущем на восток в направлении границы с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.