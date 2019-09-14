В Латвии будут судить члена НВФ, воевавшего за «Л-ДНР»

В Латвии 29 октября суд Видземского предместья Риги будет рассматривать уголовное дело Иварса Келлийса, который обвиняется в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом со ссылкой на информационное агентство LETA, сообщает «Delfi.lv».

Представитель прокуратуры Уна Реке, не называя имени обвиняемого, подтвердила эту информацию. Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным прокуратуры, мужчина участвовал в вооруженном конфликте с февраля 2015 года по май 2016 года. В том же году он был задержан, и к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже эти меры пресечения были отменены.

Издание сообщает, что речь идет об Иварсе Келлийсе. По данным Firmas.lv, в свое время Келлийс был президентом зарегистрированного в Мадоне общества «Igora Titova motoklubs». В 2017 году представитель мотоклуба Юрий Титов заявил, что не видел Келлийса несколько лет.

Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находятся в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.