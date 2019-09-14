МН17: СБУ работает с Нидерландами в деле о сбитом над неподконтрольным Донбассом рейсе

Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском «Боинге» (рейс MH17), но спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) вчера, 13 сентября, в Киеве, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнерские отношения, в том числе с Нидерландами», – сказал Баканов.

Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

На вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха, Баканов уклонился от прямого ответа, отметив: «Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли – мы сделали, они точно так же».

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов. «Это будет о многом говорить – согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен», – резюмировал глава спецслужбы.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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