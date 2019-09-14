Джесси из захваченного россиянами буксира «Яны Капу» вернется к экипажу

Собака Джесси с украинского военного буксира «Яны Капу», захваченного РФ у берегов Крыма 25 ноября 2018 года, вернется к морякам, как только экипаж получит судно. Об этом рассказал отец украинского военного моряка Сергея Чулибы Роман Чулиба в комментарии «Укринформу».

«Конечно, заберут. Им пока некуда забирать, нет корабля», – отметил Роман Чулиба.

По его словам, Джесси чувствует себя хорошо и подружилась с котами. «Пока мы с работы придем, может "скосить", вырвать цветы, которые мы из дома выносим на улицу ... Вред делает, конечно. Как только возвращаюсь домой, то мне руки-ноги облизывает, целует. Она – самая большая, командует во дворе», – рассказал отец Сергея Чулибы.

Ранее сообщалось, что собаку Джесси, которая находилась на буксире «Яны Капу» во время захвата украинских кораблей силовиками России в ноябре 2019 года, отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы.