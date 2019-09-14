Ситуация в пунктах пропуска утром 14 сентября

Сегодня утром, 14 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,4 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10025 человек и 1219 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9199 человек и 1506 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8659 человек и 1575 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4005 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10565 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 290 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 10/90;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

КПВВ «Марьинка»:

Максим: «4:35. Доброе темное утро! На Каргиле 70 основная (у подножия моста) и 30 льготы. 6:51. Каргил. Основная – 110. Льгота почти до моста»;

Светлана: «7:33. Марьинка в Донецк: 70 – основной и 20 – льгота».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Р. Х.»: «8:00. [На Еленовке] примерно 60 авто на Волноваху. Льготы 10. 8:23. 3-4 авто за 7-8 минут. Вторая очередь на въезд в новый КПВВ 25 авто»;

Александр: «8:24. На Еленовке общая – за второй туалет. Движ никакой. Машин 100».

КПВВ «Гнутово»:

Раиса: «7:00. Кто знает, что произошло на Гнутово? Почему повалены деревья и кругом пепелище?»;

Сергей: «8:02. Поджог»;

Олег: «7:00. 6:10 обычная почти до магазина. Льгота машин 25».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.