Сводка из зоны ООС за 13 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 22 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

4 раза вблизи Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из снайперского и стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из автоматического гранатомета;

вблизи Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них – один с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска – из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

4 раза вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм;

вблизи хутора Вольный применил противотанковый ракетный комплекс.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новолуганского. Позиции украинских военных были обстреляны из миномета.

«За минувшие сутки во время выполнения боевых задач 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», – сообщают в пресс-центре ООС.

Позже стало известно, что при выполнении боевой задачи один украинский военный получил смертельные ранения.

В «ДНР» заявили, что фиксировали обстрелы из минометов, стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов, а также БМП-1 вблизи Донецка, Коминтерново, Ясиноватой, Минерального, Куликово, Широкой Балки, Саханки и Горловки.

В «ЛНР» сообщали об обстреле населенного пункта Красный Яр из стрелкового оружия.