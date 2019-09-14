Крым и Донбасс: Эстония продолжает поддерживать Украину

Украина высоко ценит устойчивую позицию Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности и об осуждении российской агрессии. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве, сообщает Офис президента Украины.

«Мы очень ценим вашу активную и устойчивую позицию – как личную, так и государственную – по поддержке нашего суверенитета, осуждению российской агрессии против Украины и категорического неприятия действий Российской Федерации в Крыму и на Донбассе», – сказал Зеленский.

«Отдельно отмечу принятое Эстонией решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдают на временно оккупированных территориях украинского Донбасса», – заявил президент Украины.

Также он поблагодарил Эстонию за помощь в разных сферах, а особенно – за лечение и реабилитацию украинских военных.

Со своей стороны Керсти Кальюлайд подчеркнула, что война на Донбассе и аннексия Крыма – это то, что невозможно принять. «И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне», – подчеркнула она.

Президент Эстонии считает, что Украина и международное сообщество должно искать решение, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное освобождение удерживаемых лиц может быть «заметным шагом на этом пути». «Но это не может произойти по цене суверенитета Украины», – резюмировала Кальюлайд.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Сегодня стало известно, что Украина передала РФ новый список украинцев для очередного этапа взаимного освобождения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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