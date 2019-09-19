На Луганщине будут судить члена ОПГ, который похитил трубопровод, нанеся миллионный ущерб

На Луганщине будут судить гражданина, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) совершил кражу стального трубопровода, чем нанесен ущерб государству более чем в 1 млн грн, а также совершил нападение на следственно-оперативную группу с применением огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры в Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый в начале декабря 2014 года вошел в состав организованной преступной группы, участники которой на протяжении декабря 2014 года – января 2015 года, используя технику и специальное оборудование, а также наемных лиц, путем раскопки и демонтажа магистрального трубопровода, расположенного в районе села Нижнетеплое (Станично-Луганского района Луганской области), похитили стальную трубу. Вследствие преступных действий участников ОПГ государству в лице Станично-Луганского межрайонного управления водного хозяйства нанесен ущерб в особо крупных размерах на сумму свыше 1 млн грн.

Кроме того, в январе 2015 года участники преступной группировки совершили нападение на членов следственно-оперативной группы районного отдела Главного управления МВД Украины в Луганской области, которые прибыли на место похищения трубопровода с целью проведения осмотра места происшествия и выполнения других следственных действий.

Во время нападения подозреваемые, угрожая убийством правоохранителям, осуществляли выстрелы из автоматического огнестрельного оружия над их головами, применив наручники, положили их на землю. Периодически осуществляя выстрелы из огнестрельного оружия в землю рядом с работниками милиции, участники преступной группировки наносили им удары в части тела, причинив легкие телесные повреждения. При этом нападавшие также незаконно завладели служебным удостоверением, огнестрельным оружием и боеприпасами, предоставленными работникам правоохранительного органа для выполнения их служебных обязанностей, а также транспортным средством, на котором прибыли члены следственно-оперативной группы.

«Прокуратурой Луганской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении участника организованной преступной группы,который более двух лет скрывался от органов досудебного расследования по обвинению его в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 146 УК Украины (тайное похищение чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой, хищение огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенное организованной группой, ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой, вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, совершенное организованной группой, угроза либо насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное организованной группой, незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом, совершенное организованной группой, незаконное проникновение в жилище, с угрозой применения насилия)», – говорится в сообщении.

Справка: санкция инкриминируемых статей в совокупности предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.