Сигналы, символы, мечта: В России расспросили Пушилина о его заявлениях о планах «ДНР»

В эфире одного из российских телеканалов расспросили «главу ДНР» Дениса Пушилина, чего он хотел добиться своим заявлением о том, чтобы «войти в состав России на правах федеративного округа», и что это означает.

Российский ведущий спросил у него: «Это вы так Зеленского хотели взбодрить перед переговорами в Нормандском формате?».

На что Пушилин заявил: «На самом деле ничего нового я не сказал. Это то, о чем думают, о чем мечтают жители Донбасса еще с 2014 года. Безусловно, мы понимаем, что это на данный момент остается нашей мечтой, но тем не менее у нас есть реальные возможности, которые продолжают развиваться. Непосредственно – это интеграционные процессы с регионами РФ, поэтому здесь налицо определенное количество успехов, начиная от аккредитации вузов, заканчивая интеграционными процессами в культурном пространстве. И, конечно, паспорта РФ – это положительные сигналы, символы».

«Тем не менее мы прекрасно понимаем, что есть Минские соглашения, и при этом есть Киев, который пытается, продолжает саботировать, затягивать процесс, не выполнять Минские соглашения. Мы уже 6-й год находимся в войне, поэтому, конечно, с одной стороны – ничего нового не сказал, с другой стороны – это остается нашим самым главным желанием», – заявил «глава ДНР».

Ранее сообщалось, что «глава республики» Денис Пушилин надеется стать «государством» в составе России, позже в «ДНР» растиражировали его уточненное заявление: «Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа».

При этом на сайте парламентской газеты Госдумы РФ появился комментарий главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, который заявил, что на сегодня невозможно реализовать намерение «главы ДНР» Дениса Пушилина и какой-то части населения неподконтрольной украинской власти территории максимально интегрироваться в российское пространство.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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