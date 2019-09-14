Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину, – Кучма

Представитель Украины в Трехстороннем контактной группе Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступок России. Об этом сообщает со ссылкой на его интервью Associated Press «РБК-Украина»
Кучма обеспокоен тем, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрона и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства. «У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трех человек», – считает Кучма.
Кучма отметил, что Украина стремится к мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы РФ отозвала членов незаконных вооруженных формирований и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.
Ранее сообщалось, что Леонид Кучма уверен, что действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса до проведения выборов на неподконтрольной части региона.
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