В «ЛНР» двоих парней уличили в съемке порнографии с несовершеннолетней

На неподконтрольной украинским властям территории Луганщины двоих парней уличили в съемке порнографии с участием несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что «судили» при этом лишь одного человека. «Подсудимый совместно с подельником в ходе распития спиртных напитков, находясь в квартире, сняли одежду с несовершеннолетней потерпевшей, которая согласно акту амбулаторной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения в отношении нее противоправных действий, находилась в психическом состоянии, нарушающем осознанно произвольную регуляцию поведения, что было связано с алкогольной интоксикацией», – говорится в сообщении.

«Она не могла правильно оценивать социальный характер происходящих с ней событий и их последствий или оказать адекватное сопротивление. Используя мобильные телефоны, подсудимый и его подельник осуществили фотосъемку несовершеннолетней потерпевшей», – заявили в «прокуратуре».

В ходе «следствия» и экспертизы графические файлы, изготовленные «подсудимым» и его подельником были отнесены к продукции порнографического характера. За это мужчина «осужден» на 3 года лишения свободы.