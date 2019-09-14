Гончарук не ответил, что будет делать правительство Украины для решения проблем Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уклонился от ответа на вопрос, что будет делать его правительство для решения проблем Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом его спросили сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве.

«Мы много говорим об этом с президентом. Я не думаю, что я могу делать какие-то заявления по этому поводу, как официальное лицо, почестному. Я хотел бы поделиться своими личными мыслями, но я боюсь, что это может навредить каким-то процессам, которые происходят», – сказал он.

«Лично для меня Россия как государство – это агрессор. Тут нет никаких вопросов. наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия – это наш наибольший сосед, и нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной дальше. Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это наш собственный успех», – заявил Гончарук.

По его словам, правительство Украины планирует сконцентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать страну успешной. «И это наш ассиметричный ответ любой агрессии сейчас», – считает премьер-министр.

«По поводу других сценариев я бы сейчас не хотел комментировать. Очевидно, это не только моя ответственность», – резюмировал Гончарук.

При этом представитель правительства в Верховной Раде сообщила, что фракция «Слуга народа» разрабатывает механизм для выплаты украинских пенсий жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и комплексную «дорожную карту» по реинтеграции.

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