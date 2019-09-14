Зеленский обещает закрепить статус ветеранов и добровольцев законодательно

В ближайшее время в парламенте появится законопроект, определяющий статус ветеранов и добровольцев. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ будет определен как неотложный. «Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, и мы об этом говорили, что за неделю он уже будет готов», – сказал Зеленский.

По его словам, в этом проекте закона будет закреплен механизм определения статуса участников боевых действий и добровольцев.

Глава государства принял участие в церемонии открытия национальных соревнований «Игры непокоренных», которые являются финальным этапом отбора сборной Украины на международные Invictus Games 2020 в Гааге. Во время выступления по случаю начала игр президент объявил минуту молчания по погибшим защитниками Украины. Владимир Зеленский также осмотрел локации стадиона «Пионер», где будут проходить соревнования и пожелал национальной команде на международных играх Invictus Games 2020 в Нидерландах удивить мир своим характером, несокрушимостью и результатом.