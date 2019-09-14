В Мариуполе на взятке попался замначальник Госгеокадастра

В Мариуполе задержали при получении взятки заместителя начальника отдела Госгеокадастра в Донецкой области. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, чиновник систематически брал взятки за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков.

«Госслужащий требовал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом. После передачи первой части неправомерной выгоды в размере 3,5 тыс. грн чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. Затем он продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в центральном парке Мариуполя во время получения второй части взятки в размере 3 тыс. грн. В ходе обысков по его месту жительства были обнаружены деньги, полученные незаконным путем, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

«Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», – сообщили в СБУ.

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