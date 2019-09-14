Ситуация в пунктах пропуска днем 14 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 14 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Максим: «10:30. Каргил. Запускают раз в 20 минут. 3 – из льготной, 2 – из основной. 10:40. На Каргиле в Украину в основной около 90 машин. 10:59. Каргил. За 4 часа работы пункта пропуска продвинулись на 50 авто в основной очереди. В сторону Марьинки льготки 40 авто. Приехали на Каргил в 4:30 утра. Заехали на проверку в 12:00. Это норма, видимо. 12:09. Каргил в Донецк 100 авто»;

«Mclaryn»: «11:39. Еленовка. До второго туалета. 12:15. Я в 11:15 занял очередь у второго туалета. Уже было 4 протяжки на 4-6 машин каждая. 13:33. Еленовка в Мариуполь очередь до первого туалета»;

Светлана: «12:26. Каргил в Украину на подъеме на мост. От синего туалета машин 15»;

Николай: «13:10. Каргил основная на туалетах, льготная 12 машин. Пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

«NK»: «10:36. На Еленовке в Мариуполь ж…а полная... Почти до третьего туалета. Движение оооочень слабое... По 3-4 машины в полчаса – на 9:53. 11:44. Еленовка в Мариуполь все очень печально... Машин очень много. Пропускная способность сегодня на 4-5 машин в 30 минут. Деньги на строительство коту под хвост. Новотроицкое свободно в обе стороны»;

Олег: «11:06. Еленовка в Украину – до второго туалета 50 автомобилей. Очередь двигается по 5 машин в 10 минут».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лиза: «10:30. В 8:40 с 50-летия людей на 1 автобус. На стороне ЛНР в Станицу сразу к окошку с талончиками. В 9:30 в Станице. Обратно сразу в сетку за талонами. Сегодня автобусы для пенсионеров не ходили. Всем хорошего пути»;

Катерина: «12:01. Станица Луганская пусто в обе стороны, сразу на паспортный контроль».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «12:08. На Октябре в сторону Мариуполя около 30 машин, льготы 5. Движение хорошее, каждые 15 минут 7-8 машин из основной очереди. 12:53. На Пищевике в сторону Мариуполя 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Майорское» пользователи социальных сетей не сообщают.

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