Украина хочет соединить Черное море с Балтийским, – Гончарук

Украинское правительство рассматривает возможность построения водного пути между Черным и Балтийским морями. Длина такого пути будет составлять две тысячи километров. Об этом сегодня, 14 сентября, во время выступления на шестнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает «DW».

«Есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, по которым мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попытаться соединить водным путем Балтийское и Черное море, – это абсолютно реально, это проект Е-40 водных путей, о которых необходимо договориться с Польшей и Беларусью», – сказал глава украинского правительства.

Он отметил, что для достижения таких договоренностей необходимо выстраивать конструктивные отношения. «Мы уже начали это делать», – добавил Гончарук.

Проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его длина составит более две тысячи километров.

В реализации проекта, как предполагается, могут принять участие Польша, Беларусь и Украина.