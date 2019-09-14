Отношения в школьной системе построены на страхе на всех уровнях, – министр образования

Отношения в школьной системе построены на страхе на всех уровнях, – министр образования

14.09.19 15:37unn.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Украинская школа приняла на себя весь советский негатив. Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад на конференции YES, сообщает «УНН».

«Украинская школа  это школа, которая, к сожалению, приняла на себя все те негативы, которые были в советской школе», – сказала Новосад.

Новосад сказала, что отношения в школьной системе построены на страхе на всех уровнях - от ученика и учителя до чиновников. «Страх пронизывает абсолютно все отношения: учитель  ученик, учитель  директор, родители  директор, директор  министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах», – сказала она.

Новосад сказала, что ведомство будет продолжать внедрять реформу, начатую прошлой командой, и учитывать опыт скандинавских стран.

Напомним, что министр образования Анна Новосад намерена продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками.

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