Отношения в школьной системе построены на страхе на всех уровнях, – министр образования

Украинская школа приняла на себя весь советский негатив. Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад на конференции YES, сообщает «УНН».

«Украинская школа – это школа, которая, к сожалению, приняла на себя все те негативы, которые были в советской школе», – сказала Новосад.

Новосад сказала, что отношения в школьной системе построены на страхе на всех уровнях - от ученика и учителя до чиновников. «Страх пронизывает абсолютно все отношения: учитель – ученик, учитель – директор, родители – директор, директор – министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах», – сказала она.

Новосад сказала, что ведомство будет продолжать внедрять реформу, начатую прошлой командой, и учитывать опыт скандинавских стран.

Напомним, что министр образования Анна Новосад намерена продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками.