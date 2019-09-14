Названа новая дата инвестиционного форума в Мариуполе

В Мариуполе экономический форум по привлечению инвестиций на Донбасс состоится позже запланированной даты. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«У нас очень низкая база для старта [нового бизнеса]. Это означает, что в Украину можно дешево зайти», – сказал он.

По его словам, по опыту стран восточной Европы те инвесторы, которые зашли на их рынке раньше, заработали больше всего, при этом инвесторы не должны бояться рисков.

«Мы рассчитываем на то, что 29 октября мы планируем провести в Мариуполе большой инвестиционный форум. На этом форуме мы планируем представить обширное меню – и сфер, куда можно инвестировать, и отдельные инвестиционные проекты», – заявил Гончарук.

«Инфраструктура, энергетика, земля – это самые приоритетные сферы, куда можно инвестировать в Украине», – отметил глава правительства.

Премьер-министр Украины выразил уверенность, что новая власть сможет побороть коррупцию в стране, что укрепит доверие иностранных инвесторов.

Как сообщалось ранее, Мариуполь готовится к инвестиционному форуму по Донбассу, который планировалось провести 18 октября.

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