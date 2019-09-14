Лучше электрический стул: В «ДНР» за кражу сигарет мужчине грозит 4 года тюрьмы

В неподконтрольной украинской власти Крестовке (до переименования – Кировское, Донецкая обл.) задержан горожанин, подозреваемый в совершении грабежа. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает «МВД ДНР».

Сообщается, что в дежурную часть «Кировского городского отдела полиции» обратился 79-летний местный житель, который сообщил о том, что неизвестный мужчина вырвал из его рук пакет с сигаретами и скрылся. «Участковые» в максимально короткие сроки установили личность, местонахождение и задержали 46-летнего мужчину, «обоснованно подозреваемого в совершении данного преступления».

Уточняется, что злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел проходящего мимо пожилого мужчину, несшего прозрачный пакет, в котором находился блок сигарет. Воспользовавшись тем, что потерпевший передвигается с помощью костыля, фигурант вырвал у него из рук пакет и скрылся. Сумма причиненного материального ущерба составляет 200 руб. (76 грн.62.коп. по местному курсу на сегодня, 14 сентября).

«МВД ДНР» по данному факту возбудило «уголовное дело по статье "грабеж"», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В соцсетях активно обсуждают несоответствие содеянного проступка наказанию: