Тейлор: Выборы на неподконтрольном Донбассе нужно проводить после вывода войск РФ

Для проведения местных выборов на территориях Донбасса, временно неподконтрольных украинской власти, Москва должна сначала вывести оттуда свои войска. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в кулуарах XVI Форума Ялтинской европейской стратегии, сообщает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность. «Чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность», – отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом. «Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок», – сказал Тейлор.

«Российских войск там (на неподконтрольной территории, – прим.) быть не должно», – подчеркнул американский дипломат.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса будет обсуждаться только после выполнения ряда условий Минских соглашений, в том числе вывода российских войск.

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