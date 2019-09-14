Зеленский намерен построить город «с нуля» на берегу Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил иностранных инвесторов под личные гарантии вкладывать деньги в ряд проектов, среди которых строительство нового города на берегу Черного моря. Об этом глава государства заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве.

«Это ряд проектов, куда под мои личные гарантии защиты я приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика. Инфраструктура. Прозрачный оборот земель. Но это не все. Есть еще, скажем так, десерт. Вишенка на торте. С вашего разрешения - несколько проектов, которые я хотел бы анонсировать», – сказал он.

В частности, это :

Проект ирригации земли в южных регионах страны. Амбициозную задачу - превращение пустынных земель на плодородные. Межуниверситетский IT кластер в Харькове. Городе, с наибольшим количеством студентов. В стране, которая богата настоящими бриллиантами ИТ-отрасли. Центр кинопроизводства в Киеве. Мы приняли закон о содействии кинопроизводству, о рибейтах и приглашаем всех убедиться – у нас не хуже снимать, чем в Будапеште, в Польше. Приглашаем. Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить – это совершенно новый украинский город. С нуля. Проекты новых горнолыжных курортов. Карпаты большие, и у нас есть гигантский потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проект в Славском и Боржави. Иmpact-инвестирования. Проект на перекрестке искусства, образования и бизнеса. Прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины. Удивительное место – центр силы нашего национального духа. Остров Хортица – сердце казачества. Масштабный парк развлечений. Для гостей из Восточной и Центральной Европы.

«Это – далеко не полный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину. Ждем в гости, будем рады, если вы придете, как говорят у нас, со "своим". Вкладывайте деньги в Украину! Я хочу, чтобы все знали, что в Украине огромный потенциал», – подытожил Зеленский.