Сейчас ситуация иная: Глава ОБСЕ о новых возможностях для мира на Донбассе

Для установления мира на Донбассе после смены власти в Украине появились новые возможности. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Мне кажется, мир – наибольший стимул, и мы должны сделать все, чтобы наступил мир, чтобы прекратились страдания и смертей больше не было», – сказал он.

По его словам, для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе нужно несколько «ингредиентов». «Нужен мирный план урегулирования, инструменты и желания этого достичь при поддержке людей», – заявил Лайчак.

«У Украины есть план, который называется Минскими соглашениями. Нам нужны инструменты для него. Это Нормандская группа на политическом уровне, нужна Трехсторонняя контактная группа, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, кроме того у нас есть представитель США Курт Волкер», – продолжил глава ОБСЕ.

Дипломат подчеркнул, что Украине «до последнего времени не хватало политической воли» и «желания выполнять Минские соглашения». «Сейчас ситуация иная. Президент Зеленский и его команда по-настоящему хотят работать. Таким образом они показывают, чего не выполняет другая сторона. Раньше Россия говорила, что ей не с кем работать. Теперь есть эта готовность, и мы видели первый результат – недавний обмен пленными. Мы увидели позитивные движения по мосту в Станице Луганской. Мы видели другие мероприятия, которые сейчас восстанавливают доверие».

«Сейчас важно продолжать демонстрировать желание выполнять Минские соглашения. Это увеличит давление на Россию. Одновременно нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что правильно говорить о каких-то уступках на данном этапе, потому что Украина является жертвой агрессии. Нужно вернуть мир и восстановить ее территориальную целостность. Мы должны показать, что серьезно к этому относимся», – резюмировал Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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