Глава ОБСЕ рассказал, как правильно читать Минские соглашения

Для установления мира на Донбассе и доверия между Украиной и Россией Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
«Восстановление доверия [между Россией и Украиной] – это полная реализация Минских соглашений, если это будет сделано прозрачно и подотчетно, чтобы не было никаких игр вокруг этого», – сказал он.
«У нас даже есть пособие, как правильно читать Минские соглашения – это план Штайнмайера. Я думаю, это хорошая база для продолжения работы для восстановления доверия. И международное присутствие, международное давление – это тот механизм, который нужен. ОБСЕ является основным международным игроком и полностью предано этому делу. Давайте все сделаем вместе, чтобы это удалось», – заявил Лайчак.
Глава ОБСЕ считает, что после смены власти в Украине для мира на Донбассе появились новые возможности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу в сентябре. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.
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