Минские соглашения должны быть выполнены полностью, – Волкер

Минские соглашения нужно выполнить полностью, включая их политическую часть об особом статусе неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

«Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Это не работает. Мы увидели, что Украина стала еще успешнее, сильнее в демократии и государственных институциях», – сказал он.

По его словам, позиция США неизменна в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «Главная задача – это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасность всех украинских граждан, независимо от их национальности, языка. Безопасность и территориальная целостность – относительно этих вещей нельзя идти на компромиссы», – заявил Волкер.

«Минские соглашения имеют стимулы для мира на Донбассе – защита для населения, амнистия для тех, кто принимал участие в конфликте, восстановление конституционного строя внутри Украины, гарантированные местные выборы, чтобы люди могли выбрать своих представителей, специальный статус. Все это нужно выполнить в рамках Минских соглашений», – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Читайте также: