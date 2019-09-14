Возвращение Донбасса: Волкер напомнил о «формуле Штайнмайера»

На Донбассе должны быть проведены местные выборы, как это предусмотрено Минскими соглашениями по так называемой «формуле Штайнмайера», после чего неподконтрольные украинским властям территории должны получить особый статус. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

«То, что не предоставляли этот статус, было связано с недостатком безопасности, нехватка возможностей сделать даже первый шаг – свободные выборы. Говоря о формуле Штайнмайера, она заключается в том, что после того, как пройдут свободные выборы, в тот же день будет получен специальный статус и этот процесс станет постоянным», – сказал он.

«Но свободные и честные выборы могут состояться только в свободной, честной и безопасной среде. Для того, чтобы этого достичь, нам надо решить вопрос безопасности. именно тут будет идти речь о политической воле. Пока что Россия не продемонстрировала политическую волю, чтобы завершить конфликт. Я надеюсь, что успех Украины, последние сдвиги и эта динамика, которую показывает президент Зеленский, и обмен пленными – все это начнет менять контекст и мы увидим прогресс в будущем. Но нужно увидеть, готова ли Россия это сделать», – заявил Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США также подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены.

На их выполнении по «формуле Штайнмайера» настаивает и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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