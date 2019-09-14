«Толока»: На Донетчине пройдет допремьерный показ фильма (Фото)

В поселке Лебединский (Волновахский район, Донецкой обл.) впервые состоялся допремьерный показ полнометражного украинского фильма «Толока». Сюжет ленты снят по мотивам произведений Тараса Шевченко и охватывает 400-летнюю историю Украины. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Кинопоказы сопровождаются общением зрителей с режиссером фильма, заслуженным деятелем искусств Украины, лауреатом гос премии Украины имени Александра Довженко Михаилом Ильенко и актеров, сыгравшими главные роли.

Кроме общения со зрителями, один из актеров – Мирослав Гай – проводет занятия по медийной грамотности для детей и юношества: воспитанников медиа –кружков.

Целевая аудитория художественной акции – военнослужащие операции Объединенных сил и жители прифронтовых населенных пунктов.

Ближайшие показы состоятся в Донецкой области. В период с 13 по 15 сентября в таких населенных пунктах: