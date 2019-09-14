Глава МИД Украины: Как вернуть Донбасс, не навредив Крыму

Украинская власть сегодня фокусируется на быстром урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но не забывает о Крыме. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Есть два проекта, как Украину собрать заново. Те территории, которые у нас захватили 5 лет назад. Вопрос в том, что и Минский процесс, и Нормандский формат – они покрывают одну часть – восток Украины. Что тяжелее, что легче решить – тут мы можем долго говорить, но нужно помнить, что все вопросы покрывают разные процессы», – сказал он.

По его словам, сейчас всех волнует встреча лидеров в Нормандском формате и ситуация с Минскими соглашениями, но вопрос Крыма и Донбасса взаимосвязан. «24 украинских военнослужащих, которых недавно вернули, были захвачены россиянами на нашей части [Керченского] пролива, которую Россия считает своей, потому что они захватили Крым», – напомнил Пристайко.

«Как видите, тут есть связь между двумя процессами, и этого не избежать. Вопрос в том, как оба процесса внедрить одновременно, не навредив каждому из них, не теряя фокуса внимания. Это очень сложный политический процесс, и мы пытались проводить его все эти годы с разной степенью успешности», – прокомментировал глава МИД Украины.

Он заявил, что сейчас украинская власть фокусируется на «немедленном успехе» на Донбассе: «Потому что мы надеемся, что этого мы можем достичь».

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