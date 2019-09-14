«Шахтер» добыл волевую победу над «Зарей» (Фото)

На ОСК «Металлист» в Харькове состоялся центральный матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором чемпион страны «Шахтер» принимал «Зарю».

Проигрывая 0:2, дончане в итоге победили 4:3, забив решающий мяч за минуту до конца основного времени.

На этой игре отсутствовал главный тренер «горняков» Луиш Каштру, которому запретили летать. Однако и без Каштру «Шахтер» сумел выиграть в этом невероятном поединке.

2019-20, Чемпионат Украины, 7-й тур

«Шахтер» – «Заря» – 4:3 (1:2)

Голы: Юрченко Вл., 10 (0:1); Кочергин В., 35 (0:2); Тайсон, 42 (1:2); Марлос, 54 (2:2); Жуниор Мораес, 60 (3:2); Леднев, 86 (3:3); Жуниор Мораес, 89 (4:3)

«Шахтер»: Пятов; Болбат; Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Алан Патрик (Коваленко Вик., 78); Тете (Коноплянка, 46); Марлос; Тайсон (Соломон, 74); Жуниор Мораес

«Заря»: Шевченко Н.; Абу Ханна; Тымчик; Леднев; Кочергин В.; Михайличенко Б.; Иванисеня; Чеберко; Громов (Русин Н., 59); Юрченко Вл. (Чайковский, 87); Кабаев (Будковский, 60)

Предупреждения: Тайсон, 11; Степаненко, 76 - Михайличенко Б., 23; Иванисеня, 51; Тымчик, 72