Перепись населения в Украине частично может пройти уже в этом году

Кабинет министров Украины до конца 2019 года попытается провести частичную перепись населения. Об этом сегодня, 14 сентября, во время 16-го ежегодного форума YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук, собщает «TCН.ua».

Премьер признает, что полностью перепись за такой короткий период провести не удастся, но правительство работает над частичной реализацией идеи. «Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем», – сказал он.

Гончарук кроме этого, пообещал «посвятить следующий год большим системным реформам», которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.

Как сообщалось ранее, проведение переписи населения Украины может обойтись в 4 млрд грн.