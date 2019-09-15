Из-за «сепаратистов»: Первому художественному фильму «ДНР» отказали на фестивале в Карловых Варах

Первому художественному фильму, снятому в «ДНР», отказали в участии в международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия). Об этом «республиканской» газете рассказал Игорь Рылеев – помощник режиссера и сценариста фильма «Замысел».

Хоть работу над фильмом закончили в феврале 2019 года, «Замысел» в открытый прокат не пускали. Причина – авторы хотели попасть на кинофестиваль в Карловых Варах, который ежегодно проводится в июле.

«Мы подали заявку на участие в международном кинофестивале в Карловых Варах, а по его условиям больше нигде нельзя было показывать фильм. Нашу заявку приняли. Но потом пришел отказ, в котором его объясняли тем, что в фильме снимались "сепаратисты" и "пособники террористов". Видно, взяли эту информацию с украинского сайта "Миротворец", на котором в самом деле фигурируют несколько человек из нашей группы», – пояснил Рылеев, уточнив, что в съемках было задействовано около 50 человек.

Получив отказ в фестивальной среде, «Замысел» решили показать в России. В середине июля состоялся первый открытый показ фильма – в одном из клубов Курска. По словам Рылеева, с августа по октябрь запланированы показы в других городах России и якобы Европы – «как в клубах, так и в кинотеатрах».

«А вот в ДНР показывать свой "Замысел" создатели почему-то не торопятся, хотя позиционируют его именно как "первый художественный фильм Донбасса"», – отмечается в статье.

Впрочем, уже осенью кинолента будет доступна всем. Рылеев заверил, что после того, как пройдут открытые показы, фильм будет выложен в интернет для свободного просмотра. Случится это где-то в октябре-ноябре.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» не некой киностудии «Донфильм» сняли 2-часовой фильм в стиле фэнтези «Замысел». «Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы, попадает в странное место, в котором обитают Смыслы… Он встречает проводника… Идущие встречают различных персонажей, блуждающих в поисках смыслов. Мальчик становится объектом борьбы противостоящих сил и узнает о событиях, ожидающих мир… Несмотря на то, что в фильме отсутствует прямое упоминание России, речь именно о ней», – говорится в аннотации к фильму.

Автор сценария, режиссер и автор музыки – некий Дмитрий Зодчий, родом из Тореза, жил в Донецке, но сейчас обитает в российском Ростове-на-Дону. Съемки шли в «ДНР» с августа 2016 по декабрь 2017 года, завершили работу над лентой зимой 2019 года. В съемках было задействовано около 50 человек.

Читайте также: