Особый статус части Донбасса не будут закреплять в Конституции Украины, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил закрепление особого статуса неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса в Конституции Украины. Об этом Пристайко заявил на пресс-конференции на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве, передает «Громадське».

По его словам, Украина предлагает Донбассу развиваться в рамках реформы децентрализации, как и всем другим регионам страны. «Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в том числе финансовых, как и сейчас районы и области Украины. Это и есть максимальная предложение, которое мы делаем», – резюмировал Пристайко.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что на Донбассе должны быть проведены местные выборы, как это предусмотрено Минскими соглашениями по так называемой «формуле Штайнмайера», после чего неподконтрольные украинским властям территории должны получить особый статус.