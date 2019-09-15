Открытие хоккейного сезона: «Донбасс» терпит поражение от «Днепра»

В субботу, 14 сентября, состоялся матч-открытие сезона 2019/20 Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между «Донбассом» и «Днепром». Команды встречались на домашней арене дончан «Альтаир» в Дружковке (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

В минувшем сезоне дебютанты чемпионата ХК «Днепр» боролись с «Донбассом» за главный приз турнира. Тот матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Донбасса».

Около двух недель назад обе команды встречались в товарищеском матче в рамках турнира Kremenchuk Open Cup. Исход того матча определила всего одна шайба. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу дончан.

14 сентября первый удар в сторону ворот, который был нанесен в первом периоде, случился лишь на 5 минуте игры (в исполнении Виталия Ляльки). До этого обе команды не проявляли бурной активности.

Спустя пару минут, неожиданно для болельщиков «Донбасса», забили. Отличился Денис Васеленков. Но менее минуты потребовалось Владимиру Романенко, чтобы сравнять счет – 1:1. Дальше игра пошла на встречных курсах. Команды имели опасные моменты, но надежно играли вратари – Петров и Горячевских.

Спустя 5 минут обе команды вновь обменялись шайбами. Только теперь первыми забили дончане, а херсонцы, вынуждены были отыгрываться – 2:2.

Казалось первый период так и завершиться с ничейным счетом. Но, за минуту до конца первого периода, когда «Днепр» получил численное преимущество в 2 игрока, новичок херсонцев Микс Липсбергс вывел гостей вперед – 2:3.

Развязка игры наступила в третьем периоде, когда сразу после начала игры (играя в меньшинстве) «Донбасс» сравнивает счет, благодаря точному удару Ильи Коренчука. А потом и выходит вперед (гол на счету Александра Костикова) – 4:3. Но херсонские «щуки» за 2 минуты до конца матча сравнивают счет (дубль на счету Микса Липсбергса) и переводят игру в дополнительное время.

В овертайме сильнее оказались гости. За 20 секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче. Итоговый счет первой игры нового сезона чемпионата – 4:5 в пользу «Днепра».

Статистика:

Донбасс – Днепр 4:5ОТ (2:3, 0:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Василенков (Чернишенко, Янишевский) – 07:50, 1:1 – Романенко (Лялька) – 08:57, 2:1 – Яковлев (Захаров) – 13:03, 2:2 – Дорофеев (Каракулько, Ромащенко) – 13:43, 2:3 – Липсбергс (Бондаренко – бол. 5х3) – 19:51, 3:3 – Коренчук (Лялька – мен.) – 40:13, 4:3 – Костиков – 51:03, 4:4 – Липсбергс (Чернышенко, Каракулько) – 57:54, 4:5 – Дорофеев (Липсбергс) – 64:38.

«Донбасс»: Горячевских (Дьяченко); Сильницкий – Романенко, Яковлев – Игнатенко, Каменьков – Пангелов–Юлдашев, Жовнир – Григорьев; Лялька – Мазур – Коренчук, Рыбчик – Захаров – Никифоров, Пуголовкин – Белухин – Костиков, Разумов – Карпенко – Мостовой;

«Днепр»: Петров (Гурко); Дорофеев – Декало, Белоусов – Пугачев, Матусевич – Афанасьев, Шулешов – Сирченко; Каракулько – Ромащенко – Липсбергс, Янишевский – Чернишенко – Василенков, Бондаренко – Коваленко – Макарицкий, Тименко – Брага – Целогородцев.