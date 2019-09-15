Сводка из зоны ООС за 14 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки, 14 сентября, зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не было. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановка – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

около Лебединского и Опытного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского –- из миномета калибра 120 мм;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового гранатомета;

дважды в районе Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Гладосово – из миномета калибра 82 мм.

В «ДНР» заявили, что в 08:00 под обстрел «с применением минометов калибром 120 мм» попал поселок Талаковка в направлении села Коминтерново. В результате обстрелов за минувшие сутки повреждены 6 жилых домов в горловском поселке Широкая Балка и селе Коминтерново

В «ЛНР» утверждают, что «режим тишины» был нарушен 1 раз. «Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново. Огонь велся противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и крупнокалиберного пулемета», – говорится в сообщении представительства «республики» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).