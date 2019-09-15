«Истинный тимуровец»: В «ДНР» показали Захарченко в школьные годы (Фото)

Первый «глава ДНР» Александр Захарченко окончил общеобразовательную школу № 4, расположенную в Калининском районе Донецка. В свои школьные годы он был «обычным мальчишкой, как и все дети советского времени». Об этом местной газете рассказала его первая учительница Алла Оболенская, которая сейчас является «депутатом народного совета ДНР».

«Это был мой первый класс... Возможно, поэтому эти дети остались в памяти на всю жизнь… Практически о всех детях своего первого класса я знаю все, где они работают и как сложилась их судьба», – говорит Оболенская.

По ее словам, в детстве Захарченко был «обычным мальчишкой, как и все дети советского времени». «Как истинный тимуровец он помогал старикам», – добавила она.

Нынешняя «депутат» вспомнила историю, как класс сдавал макулатуру – дети обходили дома в поисках ненужных книг, газет, журналов. «Какие-то люди отдали им свои старые книги, среди которых была и "История КПСС". Александра Владимировича заинтересовали эти книги, и он решил оставить некоторые из них себе. Взамен раздобыл еще макулатуру и сдал в общий котел – чтобы не подводить класс. "Историю КПСС" тут же принялся изучать», – уверяет Оболенская.

Также она помнит, что юный Захарченко «очень любил играть в солдатики», «каждый из них у него имел свой "позывной"».

Учительница утверждает, что будущий «глава республики» сам заработал деньги на первые джинсы, которые в те времена были доступны далеко не всем. Для этого трудился на летних каникулах грузчиком.

Оболенская общалась со своим уже бывшим учеником и в последующие годы: «Помню нашу с ним встречу в конце 2013 года. Саша сказал, что приехал попрощаться, так как настал тот момент, когда каждый настоящий мужчина должен встать на защиту своей родины… В следующий раз мы встретились, когда его уже назначили комендантом Донецка».

Во время «инаугурации» Захарченко как «главы ДНР» первая учительница и преподавательница из техникума, который он оканчивал, сидели в первом ряду. «После церемонии инаугурации меня и его куратора из техникума попросили задержаться. Александр Владимирович вручил нам огромные букеты цветов, поблагодарил за все, после чего представил зарубежным гостям. Сказал им: "Познакомьтесь — это мои мамки, которые дали мне путевку в жизнь"», – рассказала Оболенская.

Она также показала фотографию с учениками класса, в котором учился Захарченко. На снимке представлен и сам будущий «глава ДНР»:

Отметим, что при «правлении» Захарченко ОШ №4 была переформирована в кадетский корпус.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

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