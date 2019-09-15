Вблизи КПВВ «Станица Луганская» людям помогают пересечь «провал» на мосту (Фото)

В субботу, 14 сентября, на мосту в Станице Луганской (Луганская обл.) начала работать группа социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, маломобильным людям будут бесплатно оказывать помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». «Вопрос пересечения пожилыми людьми разрушенного моста в Станице Луганской – один из самых болезненных. Поэтому было принято решение привлечь лиц, состоящих на учете в центре занятости, к оказанию помощи пожилым людям непосредственно во время подъема и спуска, пока не построим временный обходной мост», – сообщил глава ЛугОВГА Виталий Комарницкий.

По информации пресс-службы, по итогам первых дней работы группы соцпомощи будет определена потребность в технических средствах и инструментарии для оказания необходимой помощи, а также оптимальное количество привлеченных лиц. Оплачиваться их деятельность будет за счет средств, получаемых Станично-Луганским районным Центром занятости для организации общественных работ. По словам его директора Елены Валика, на данный момент на учете состоит 265 временно неработающих, поэтому желающих поучаствовать в общественных работах достаточно.

«Кроме того, здесь работают волонтеры Красного Креста, но они ограничены в передвижении по мосту, поэтому этот наиболее проблемный участок пути лица с пониженной двигательной активностью вынуждены были преодолевать самостоятельно. Теперь и эта проблема будет решена», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль.

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