Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

ДН

15.09.19 11:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 12 сентября официально зарегистрировано 496 428 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 12.09.2019 на территории Донецкой области учтено 418 595 семей и 496 428 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 108 271;
  • дети – 63 758;
  • лица с инвалидностью – 17 410;
  • пенсионеры – 306 989.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 328 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 979;
  • Краматорск – 48 258;
  • Славянск – 39 860;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 776;
  • Константиновка – 23 161;
  • Марьинский район – 20 467;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 784;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 164;
  • Селидово – 16 056.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 сентября учтены 1 млн 407 тыс. 682 переселенца из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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