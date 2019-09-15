Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 12 сентября официально зарегистрировано 496 428 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 12.09.2019 на территории Донецкой области учтено 418 595 семей и 496 428 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 108 271;

дети – 63 758;

лица с инвалидностью – 17 410;

пенсионеры – 306 989.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 328 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 979;

Краматорск – 48 258;

Славянск – 39 860;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 776;

Константиновка – 23 161;

Марьинский район – 20 467;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 784;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 164;

Селидово – 16 056.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 сентября учтены 1 млн 407 тыс. 682 переселенца из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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