Переселенцы на Донетчине: Сколько и где зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 12 сентября официально зарегистрировано 496 428 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 12.09.2019 на территории Донецкой области учтено 418 595 семей и 496 428 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 108 271;
- дети – 63 758;
- лица с инвалидностью – 17 410;
- пенсионеры – 306 989.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 328 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 979;
- Краматорск – 48 258;
- Славянск – 39 860;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 776;
- Константиновка – 23 161;
- Марьинский район – 20 467;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 784;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 164;
- Селидово – 16 056.
Напомним, в Украине по состоянию на 9 сентября учтены 1 млн 407 тыс. 682 переселенца из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
Читайте также:
Комментарии