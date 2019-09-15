Ремонт дороги от КПВВ «Станица Луганская» до моста – в наиболее «горячей» стадии, – Комарницкий (Фото)

Работы по расширению дороги от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) до разрушенного моста в эти выходные дни проводятся наиболее активно. Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий во время проверки хода работ, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Ремонт дороги – в наиболее "горячей" стадии. В выходные поток людей уменьшается, поэтому именно в субботу-воскресенье будем класть асфальтовое покрытие. В то же время, завозим на специальную площадку необходимые стройматериалы и плиты для начала ремонта моста», – сообщил глава области.

Кроме того, по информации пресс-службы, проводятся и подготовительные работы под мостом: очистка территории от срезанных деревьев, металлических конструкций и тому подобное.

Так, в субботу, 14 сентября, к излому моста была доставлена необходимая техника. На месте работали сотрудники ООО «Уктрансмост», райавтодора, инженерная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), три пиротехнические группы ГСЧС.

Под разрушенной частью моста работники «Укртрансмоста» проводили разметку земельной площадки для фундамента временного моста. Работники райавтодора ремонтировали тросовое ограждение обочины дороги. Сотрудники ГСЧС продолжили срезать деревья и кустарники на левой обочине дороги. Пиротехническое подразделение ГСЧС проводило работы по очистке местности у дороги от взрывоопасных предметов.

Подрядная организация начала укладку основного слоя асфальта на левой стороне дороги.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что с 9 сентября украинская сторона начала очистку площадки под разрушенной частью моста у Станицы Луганской для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни.

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