Даже на увольнение очередь: На главном энергоснабжающем предприятии «ЛНР» не платят зарплату

В «ЛНР» на предприятии «Луганские электросети» («ЛЭС»), которое обеспечивает электроэнергией всю «республику», уже 4 месяца не выплачивают зарплату. Об этом сообщается в местной газете.

«И это при том, что в адрес жителей республики (т.е. абонентов) регулярно слышатся призывы своевременно оплачивать услуги ЖКХ, в том числе оплачивать и потребленную электроэнергию. И люди ведь платят, даже, несмотря на свои не очень высокие доходы. То есть деньги за потребленную электроэнергию от населения поступают, при этом сотрудники "ЛЭС" не видят своих зарплат», – отмечается в статье.

Едва ли не единственный способ для сотрудников «ЛЭС» получить зарплату – уволиться и уже при увольнении все-таки получить свои деньги. «Но и здесь все не так просто, потому, что на увольнение очередь», – констатирует автор материала.

Сотрудники «ЛЭС» готовят обращения к руководству предприятия и «правительству ЛНР» с требованием разъяснить, куда же деваются деньги от продажи электроэнергии и почему вообще сложилась такая ситуация.

Обсуждая данную информацию в соцсетях, жители предполагают, что «Луганские электросети» хотят либо передать иному собственнику, либо таким образом готовят население к повышению тарифов:

Иван: «Просто кому-то нужно зайти на электроэнергетический рынок. Значит, ЛЭС в нынешнем его виде нужно убрать»;

Руслан: «Походу на этом предприятии уже не первый год так. Ещё при Плотницком проблемы были. Даже что-то вроде забастовки было. Новые хозяева из России. Им пох. Так людям и сказали. Знаю от человека, который сторожем там работал»;

Юрий: «Либо отожмут, либо поднимут тариф, стопудово!»;

Дмитрий: «Это подготовка населения к .....!?, сначала – выброс в СМИ, потом – "вынужденный" подъем тарифов».

При этом на сайте «Луганских электросетей» сообщается, что на предприятии уже открыты 230 вакансии. Уровень зарплат не указывается. Больше всего предприятию не хватает: