В знак протеста: В Авдеевке коммунальщики не вышли на работу (Фото)

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) не вышли на работу коммунальщики КП «Служба единого заказчика». Таким способом сотрудники выразили несогласие с назначением нового руководителя Михаила Гриника. Глава Авдеевской военно-гражданской администрации, который подписал решение о назначении директора «СЕЗ», считает, что ситуацию вокруг назначения расшатывают искусственно.

Отмечается, что более 250 коммунальщиков начали акцию протеста в пятницу, 13 сентября. В этот день на работу не вышли дворники, не вывозился мусор. Технику выставили около здания Авдеевской ВГА.

На двери отдела кадров вывесили объявление, что предприятие «приостанавливает свою работу на неопределенный период».

«Во время моего больничного руководил предприятием мой заместитель Рафаловский, который справлялся со своей работой полностью. В этот период Малыхин привел другого директора в качестве исполняющего обязанности – Михаила Гриника. Коллектив, зная, кто такой Гриник, начал массово писать заявления на увольнения. И предприятие по сути остановилось», – поясняет первоначальный директор КП «СЕЗ» Алексей Филипенко.

«Я не могу прокомментировать [ситуацию], т.к. ни одного документа, ни заявления на расчет, ни заявления о стачке, ни предупреждения трудового коллектива я не получал. В должность я вступил полностью. Отвечать сейчас за коллектив (за его действия, – ред.) я не буду и не имею морального права», – в свою очередь сказал и.о. директора КП «СЕЗ» Михаил Гриник.

Он считает, что в ситуации присутствуют интересы одной из бизнес-групп, а также «бизнес-интересы другой группы – военно-гражданской администрации». «Они решают. А коллектив – это лишь разменная монета», – добавил Гриник.

Мастер строительной группы КП «СЕЗ» Сергей Осеев говорит, что написал заявление на отпуск за свой счет (без сохранения зарплаты). Если Алексея Филипенко уволят, то Сергей также планирует оставить работу. «Я не вышел на работу в связи с тем, что директора отстраняют от должности, а я не хочу работать при другом руководстве. Потому что при Филипенко я достиг тех высот, которые сейчас имею– мне поняли зарплату, мне улучшили организацию труда», – говорит мужчина.

Глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин отмечает, что к работе КП «СЕЗ» были претензии, и что Гриника назначили на должность временно – на период больничного Алексея Филипенко. «До отопительного сезона остался почти месяц. На вопросы, которые задаешь руководству предприятия – что еще нужно, на каком этапе находимся, какой план работы, какие финансовые показатели и пр. – мы этого не видим. Вернее, мы за этот год это увидели лишь буквально неделю назад. У нас планируется замена труб на двух улицах, а это за собой тянет вопрос запитки города к зиме. И мы не знали, что делать. К нам пришел городской активист Михаил Гриник и сказал – я вижу, что коллапс, в принципе, я могу эту работу потянуть. Мы подумали – ну, давайте хоть попробуем хотя бы так», – пояснил мэр.

«Последствия будут очень страшные. Вот во Львове был мусорный коллапс – вся страна наблюдала. В Авдеевке это будет страшнее – помимо мусора сюда добавиться срыв подготовки к отопительному сезону, не будет убираться придомовая территория», – считает местный житель Александр Топузов.

Также коммунальщики записали видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласили главу государства в Авдеевку, чтобы разобраться в ситуации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: ДОНБАС»