Наибольшая очередь под Горловкой: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 сентября

Сегодня утром, 15 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Как передают «Донецкие новости», Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По сообщениям же очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Адепт»: «4:40. Еленовка в Украину – 20-25 машин»;

Сергей: «Приехал в 05:30, проехал в сторону Мариуполя в 07:30 быстро»;

«Адепт»: «6:30. Еленовка в Украину – машин 25, и 21 машина в накопителе перед новым пунктом»;

Светлана: «8:35. Еленовка из Донецка – перед полицией 10 машин»;

«Mclaryn»: «8:50. Еленовка в Мариуполь – 10-15 машин»;

Алексей: «9:00. Новотроицкое в Донецк – сразу на досмотр. Еленовка на въезд – машин 20»;

Анастасия: «9:25. Новотроицкое в Донецк – сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Максим: «7:30. Марьинка в Донецк – на украинской стороне машин 25»;

Максим: «6:40. Каргил из Донецка – основная очередь машин 10 на мосту».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Иван Приходько («мэр» Горловки): «КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:05 на пункте пропуска – 150 автомобилей, 15 автобусов и микроавтобусов, до 110 человек пешей очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.