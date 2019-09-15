Переселенцам: Нужно ли получать новую справку ВПЛ при смене места жительства

При смене места жительства на подконтрольной территории Украины переселенец должен получить новую справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с новым номером. Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

«Согласно п. 9 Порядка оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 509, в случае изменения места жительства на подконтрольной территории переселенец должен получить новую справку с новым номером. Ранее выданная – будет удалена», – говорится в сообщении.

Кроме того, если переселенец меняет место жительства в пределах одной административно-территориальной единицы (в пределах района, города без деления на районы, района в городе, поселка, села), то ему нужно проинформировать об этом уполномоченный орган, который вносит информацию об изменении фактического места жительства в Единую информационную базу данных ВПЛ.

Напомним, что в Украине справку ВПЛ зарегистрированным переселенцам нужно получать отдельно и на несовершеннолетних детей.

Как сообщалось ранее, по мнению главы вновь созданного Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, после того, как переселенцы интегрируются в принимающие громады, они должны отказаться от статуса ВПЛ.

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