Переселенцам: Как получить страховые выплаты, если предприятие находится на неподконтрольном Донбассе

Переселенцы, получившие профессиональные заболевания на предприятиях, которые сейчас расположены на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, чтобы получить свои страховые выплаты, вынуждены обращаться в суд из-за несовершенства законодательной базы. Путь этот очень сложный и может растянуться на долгие месяцы и даже годы. Однако за свои права стоит побороться. Об этом рассказала юрист Марина Киптилая.

Так, правозащитница разъяснила алгоритм действий на примере случая шахтера-переселенца Николая Бугаева, который переехал в город Новомосковск (Днепропетровская обл.) и доказал в суде, что потерял здоровье на шахте в Донецкой области и имеет право на страховые выплаты.

Мужчина проработал на шахте 18 лет, которая сейчас находится на временно неподконтрольной украинской власти территории. В связи с работой во вредных условиях, он получил профессиональные заболевания и выводом МСЭК было установлено наличие такого профессионального заболевания. «После получения такого вывода по процедуре составляется соответствующая комиссия, которая устанавливает причинную связь заболевания с работой на шахте. Однако, в случае, когда предприятие находится на оккупированной территории, создать такую комиссию невозможно. Об этом сообщило управление Гоструда в Днепропетровской области. Отметили, что на данный момент в связи с оккупацией территории создать такую комиссию невозможно, соответственно невозможно составить акт по форме П-4. Они порекомендовали подождать, пока территория будет освобождена, и впоследствии создавать эту комиссию», – рассказала юрист.

После этого правозащитники обратились в суд и суд вынес решение. Судья указала на то, что в соответствии с ч. 10 ст. 7 Закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», ВПЛ имеют право на получение страховых выплат по фактическому месту проживания/пребывания в соответствующих органах соцстархования. При этом в указанном Законе отмечено, что при отсутствии необходимых документов информации берется из соответствующего Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. «Поэтому судья указала это в решении и признала бездействие в отношении отказа в назначении социальных страховых выплат незаконным, аргументируя тем, что Фонд социального страхования должен был учесть тот факт, что, во-первых, эти документы невозможно составить из-за того, что территория оккупирована. Во-вторых, суду необходимо было учесть наличие медицинского вывода о наличии такого профессионального заболевания», – уточнила Марина Киптилая.

Судья вынесла решение, что переселенцу необходимо назначить социальные страховые выплаты в связи с наличием профессионального заболевания. То есть, как разъясняет юрист, в данном случае нет необходимости создавать соответствующую комиссию и составлять акт из-за того, что предприятие находится на временно неподконтрольной украинской власти территории. «Поэтому, руководствуясь с ч. 10 ст. 7 Закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", необходимо обеспечивать соблюдение прав ВПЛ путем назначения такой помощи при наличии тех медицинских документов, какие есть, и при наличии соответствующей информации в Реестре», – подытожила Марина Киптилая.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Facebook / «Правозахисна група "СІЧ"»

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