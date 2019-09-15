До 200 гривен: Кто и как помогает людям переправляться через разрушенный мост близ Станицы Луганской (Фото)

Пожилым и маломобильным людям переправляться через разрушенный мост у КПВВ «Станица Луганская» помогают частники – их услуги платные, а также волонтеры.

У частников стоимость переноса багажа и сопровождение пожилых людей составляет от 50 до 200 грн. Эти услуги здесь оказывают мужчины, которые проживают в «ЛНР».

Бесплатно в колясках перевозят пожилых людей волонтеры Красного Креста. Их выделяет соответствующая экипировка. Однако представители МККК работают только от украинского КПВВ до разрушенного моста – дальше по крутой деревянной лестнице на коляске не проехать. «Эта услуга появилась не так давно. Работают 2 смены волонтеров», – пояснила представитель МККК Елена Лошакова.

Переправляться через «провал» помогают волонтеры общественных организаций. А с 14 сентября к ним присоединились безработные, которые стоят на учете в Центре занятости в пгт Станица Луганская. Такие волонтеры – в брендированных белых футболках.

Представители «ЛНР» на своей стороне периодически проверяют людей в футболках, но задержаний пока не было.

«Все это – нейтральная зона. Поэтому мы обговорили эти вопросы и с той стороной. Сейчас все нормально – людям помогают, никто им не мешает», – прокомментировал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Труд безработных будет оплачиваться – за счет средств, получаемых Станично-Луганским районным Центром занятости для организации общественных работ.

Волонтеры из числа безработных будут работать на объекте пока здесь не построят обходной мост. Его открытие запланировано на 11 октября.

Строительство обходного моста только начинается. Под разрушенной частью путепровода представители киевской фирмы-подрядчика расчистили грунт, подготовили место под опоры временного моста и установили маяки. «Здесь мы на подготовительной стадии. Это, в основном, подготовительные работы. В субботу и воскресенье (14 и 15 сентября, – ред.) завозятся уже плиты, материалы, они складируются на строительной площадке в полутора километрах отсюда», – уточнил Комарницкий.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль.

Восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения пока до 16 ноября на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет. Полностью завершить работы по восстановлению моста должны к 30 ноября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: ДОНБАС»

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